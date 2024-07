“Cos’è Daytona? È una sorta di risveglio post invernale, una gara affascinante dove la tradizione vuole che il risultato rimanga aperto sino all’ultima ora” – racconta Pier Guidi, che nel 2014 s’impose in Florida in classe GTD nell’ultimo successo registrato dal Cavallino Rampante. Il quarantenne pilota italiano aggiunge: “Qui c’è un’atmosfera speciale in grande stile americano. Per esempio non esistono dei veri box, ma delle tende montate al di là di un muretto in cemento, dove lavora il team. Quando rientri per il rifornimento e il cambio pilota devi fare tutto il più velocemente possibile, compreso il gesto atletico di scavalcare il muretto per non perdere tempo”.

Una gara lunga un’intera giornata come capita a Le Mans, a Spa-Francorchamps e al Nürburgring, per citare le altre grandi 24 Ore. Daytona, però, è un unicum per molti aspetti, forse soprattutto per gli iconici “banking”, le curve con inclinazione che raggiunge i 31° dove le Ferrari 296 GT3 possono esprimere appieno le proprie prestazioni.