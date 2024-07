Nonostante le condizioni, l’attenzione principale è sempre rivolta alla sicurezza e i partecipanti beneficiano di un’esperienza che ispira fiducia, rendendoli più veloci e più sicuri al volante. Inoltre, ciascuno dei 10 modelli della Purosangue messi a disposizione nei due giorni è dotato di pneumatici chiodati e invernali, a seconda del livello di aderenza del terreno, che consentono di sfruttare maggiormente la potenza della vettura e di controllarne al meglio il motore V12 da 725 CV e 6,5 litri.

Il corso ha offerto a un totale di 24 ospiti, suddivisi in quattro gruppi (ciascuno seguito da due istruttori), una serie di approfondite lezioni individuali in pista, a cui si sono aggiunte ulteriori sessioni per fornire consigli in materia di preparazione fisica, teoria di guida, oltre a un’analisi dettagliata della tecnica di guida di ciascun ospite, avvalendosi della tecnologia di acquisizione video e di eye-tracking. Gli istruttori hanno, infine, utilizzato i dati per mostrare ai piloti come individuare i propri punti di forza, imparare dai propri errori e scoprire come migliorare le proprie prestazioni complessive.