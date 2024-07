Le strade tortuose della Toscana hanno condotto il gruppo di F40 a Capannori, appena fuori Lucca, dove li attendeva un pranzo a Villa Mansi, elegante residenza del XVII secolo decorata con dipinti e affreschi di Stefano Tofanelli, maestro del neoclassicismo lucchese. Il convoglio di Ferrari ad alta velocità ha poi raggiunto la storica città di Lucca, incantando i residenti con il suo “rombo” gentile mentre attraversava le strette strade medievali.

Il primo giorno di guida (188 km tutti in Toscana) si è concluso con il rientro a Forte dei Marmi, passando prima per Pietrasanta, la “città del marmo”, per gustare un buon caffè e mettere in mostra per gli appassionati queste splendide auto in Piazza del Duomo. Il secondo giorno (159 km) i proprietari delle F40 si sono diretti a nord-est, sugli Appennini, verso Maranello, quartier generale di Ferrari. Gli Appennini fanno parte della storia di Ferrari. Lungo questi impegnativi passi di montagna, piloti eroici e leggendari come Ascari e Taruffi, hanno portato alla vittoria Ferrari da corsa in occasione della famosa Mille Miglia.

Gli Appennini sono tutt’oggi i percorsi usati dai collaudatori della Casa di Maranello per testare e perfezionare gli ultimi modelli.