Cavalcade 2024

L’evento si è concluso con un’elegante cena di gala nel corso della quale si è svolta un’asta di beneficienza a supporto di un ambizioso progetto di formazione di respiro globale con sede a Maranello, ma anche di un’iniziativa di Save the Children sul territorio veneto per promuovere la scolarizzazione. All’indomani è giunto il momento dei saluti per i clienti Ferrari, che con le loro fantastiche auto hanno lasciato Venezia portando nel cuore ricordi indimenticabili dei percorsi emozionanti, gli scorci mozzafiato e i sapori unici conosciuti in questo viaggio alla scoperta del Nord Italia.