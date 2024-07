Cavalcade Classiche 2023

L’itinerario per la Cavalcade Classiche del 2023 includeva percorsi molto noti in grado di offrire ai proprietari Ferrari il massimo del divertimento alla guida, celebrando al contempo l’illustre storia della Casa di Maranello nelle corse automobilistiche. Location principale la Toscana, regione magnifica famosa per i suoi paesaggi e le specialità enogastronomiche.

E le auto ovviamente! La Cavalcade Classiche riunisce sempre molti dei modelli più amati e celebrati di Ferrari.



All’edizione 2023 – che si è svolta dal 20 al 24 settembre – erano presenti numerose 166MM: un’auto simile nel 1949 vinse la Mille Miglia, la corsa su strada che attraversava l’Italia. Alcuni dei percorsi scelti per la Cavalcade Classiche sarebbero stati estremamente familiari a Clemente Biondetti, l’ex pilota sardo che portò in trionfo la Scuderia nel 1949.