Qual è lo scopo di tutto questo, a parte, ovviamente, il divertimento? La 296 GTS LEGO® è stata creata per ispirare i visitatori di LEGOLAND® al loro ingresso nel “box” della nuova attrazione interattiva LEGO® Ferrari Build & Race, dove gli ospiti hanno l’opportunità di costruire un’auto da corsa con i LEGO® e verificarne la guidabilità e le prestazioni su una delle tre piste esclusive, per poi accedere a una terza zona digitale interattiva dove possono personalizzare la loro creazione prima di cimentarsi in una gara virtuale. Anche i piloti più giovani possono partecipare, realizzando le loro creazioni nella zona di costruzione LEGO DUPLO®, dove troveranno tanti mattoncini di dimensioni più grandi progettati appositamente per le mani più piccole.