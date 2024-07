Per il 1952 Enzo Ferrari decise di schierare una Ferrari da competizione speciale. La 340 Mexico montava un motore V12 da 4,1 litri sviluppato da Lampredi con una nuova testata e carburatori modificati, dovuti anche alle elevate altitudini da affrontare. Fu aggiunto inoltre un nuovo cambio a cinque rapporti. Le sospensioni posteriori e la trasmissione furono rinforzate per compensare le condizioni stradali spesso dure. L’auto fu prodotta in soli quattro esemplari.

Pilotata da Luigi Chinetti, terminò la gara in terza posizione. La Mercedes in testa conquistò la vittoria nonostante un bizzarro incidente che vide un avvoltoio colpire il co-pilota alla testa in velocità: tali erano gli imprevisti di questa corsa messicana unica al mondo, cancellata dopo l’edizione del 1954.



Un’altra Ferrari speciale, creata per tutt’altra competizione sportiva, è stata la 212 E Montagna. Una spider prodotta in un unico esemplare per le cronoscalate, che montava una versione da 2 litri del celebre motore Tipo 207 da F1, a 12 cilindri di 180° da 1,5 litri.



La Ferrari non è tradizionalmente celebre per le cronoscalate, ovvero gare a tempo su percorsi in salita. Eppure, poche auto nella storia hanno dominato in modo così eclatante nella loro categoria sportiva. Nel Campionato Europeo Montagna del 1969 il pilota Peter Schetty si impose infatti in tutte le tappe disputate.