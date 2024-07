Con la 250 GT, nel 1956 il carrozziere d’élite debutta invece nella produzione di serie, dove per “serie” si intende un lotto di un’ottantina di esemplari, tutti praticamente uguali: un numero allora considerato spropositato per le auto sportive ad alte prestazioni, definite appunto “fuoriserie” per l’esiguità degli esemplari realizzati. Impegnato su altri fronti e non riuscendo ad allestire in tempi rapidi una linea di montaggio adeguata, Pinin Farina decide di affidarsi a Mario Boano, un suo ex-progettista che, in società con Luciano Pollo, si era messo in proprio allestendo uno stabilimento col quale produrre carrozzerie per diverse marche. Una ragione sufficiente e pratica per chiamare “Boano” questa Ferrari per distinguerla dalle altre.