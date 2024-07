La nuova 296 Challenge è un manifesto ancora più evidente delle attività racing dei clienti di Maranello. Il Ferrari Challenge è il campionato monomarca più longevo nel mondo del motorsport, con nove generazioni di Ferrari da corsa che emozionano e divertono clienti e tifosi dal 1993. Saranno anche non professionisti, ma si tratta di concorrenti di talento, una realtà che si riflette nella nuova 296 Challenge, le cui prestazioni, aerodinamica, stabilità e affidabilità sono state tutte ottimizzate.

È la prima vettura del Challenge ad avere un motore V6; anche se l’elemento ibrido del pluripremiato propulsore della 296 è stato rimosso per ridurre il peso, i suoi 700 CV e la potenza specifica di 234 CV/litro stabiliscono un record in questo segmento. È dotata anche di un impianto di scarico riprogettato, ha una pressione di sovralimentazione superiore, compressore e motore di avviamento nuovi. Per quanto riguarda il set-up dei freni sono stati fatti ulteriori passi avanti grazie all’introduzione del CCM-R PLUS, un’altra assoluta novità a livello mondiale. Le nuove tecnologie produttive migliorano la resistenza dei dischi e la loro conducibilità termica, sia in termini di raggiungimento rapido della temperatura sia per quanto riguarda la sua dissipazione.