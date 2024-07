Il superfavorito era Fangio, che vantava ben otto punti di vantaggio su Collins e Behra e, dopo il primo posto in Argentina, aveva inanellato anche le vittorie degli ultimi due GP, quello di Gran Bretagna e quello di Germania.

Ma la sorpresa di quell’anno era stato Collins. A soli 24 anni e alla sua prima stagione completa in F1, si era aggiudicato vittorie memorabili in Belgio e in Francia, passando avanti a compagni più esperti come Eugenio Castellotti e Luigi Musso. Per di più, avendo adottato in tutto e per tutto lo stile di vita italiano, l’ambizioso pilota era entrato a pieno titolo tra i favoriti di Enzo Ferrari.

A Monza, in quel memorabile giorno di settembre, Fangio, già tre volte campione del mondo, sarebbe partito (come c’era da aspettarsi) dalla pole position, davanti ai compagni di squadra Castellotti e Musso. La Maserati di Behra partiva dalla quinta fila, Collins dalla settima.

I calcoli erano semplici: per aggiudicarsi il titolo, Collins doveva vincere e lasciarsi alle spalle Fangio in terza posizione o più indietro. In caso contrario, Fangio sarebbe stato incoronato nuovamente campione.