Un’operazione non semplice, considerate le dimensioni: si parla infatti di 74 concessionarie, un’ottantina di showroom, oltre 120 service ufficiali che possono fare affidamento su Maranello per trovare strategie e soluzioni alle loro necessità. Questo ha dato risultati importanti, perché sfruttando le capacità diverse di persone diverse, nuove idee e best practice innovative circolano più velocemente. Magari dal Belgio può arrivare uno spunto interessante per la Turchia così come un problema in Scandinavia può essere risolto grazie a un’esperienza precedente in Sud Africa. Con la consapevolezza che chi si rivolge all’Hub FEA è come se si rivolgesse all’Europa intera e sa di poter trovare spunti e soluzioni per scaricare a terra le strategie disegnate a Maranello.

Convogliare le energie aiuta a trovare la via migliore in un mercato europeo anch’esso molto variegato, composto da Paesi “storici” come Italia, Germania, Gran Bretagna, Francia e Svizzera ai profili più giovani – sia in termini di età che di mercato – di Polonia e Repubblica Ceca.