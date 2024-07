Dopo oltre vent’anni di supercar a motore 12 cilindri piatto centrale a rappresentare la produzione di punta della gamma Ferrari, la 550 Maranello del 1996 reintrodusse il V12 in posizione anteriore come marchio di fabbrica per le sportive ad alte prestazioni della Casa. La nuova ammiraglia Ferrari, con il suo V12 da 5,5 litri di cilindrata per 478 CV di potenza, montava un tradizionale cambio posteriore a sei marce con differenziale a slittamento limitato. Anche se di concezione moderna e altamente tecnologica, la 550 segnò il ritorno al “classico” concept GT di Ferrari con motore anteriore: non c’è quindi da stupirsi se questo modello fu salutato come una riedizione della Daytona al momento del lancio.