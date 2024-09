Tutti i presenti se ne innamorarono. Circa le voci che circolavano in famiglia sul fatto che Meshal, ancora teenager, amasse guidarla ancora prima di aver preso la patente: “Preferisco non esprimermi”, commenta ironicamente, in perfetto inglese. Dopo aver studiato negli Stati Uniti, poco più che ventenne, acquistò la sua prima Ferrari: una 550 Maranello. Ora, forte di una carriera di successo nell’impresa di famiglia, attiva nel settore degli immobili commerciali e in vari investimenti bancari e finanziari in Europa, Meshal ha sviluppato un intenso legame col marchio, fino a diventare un fedele ed esperto Ferrarista.





Al momento possiede “circa una dozzina” di Ferrari, che comprendono “propulsori da V6 a ibridi, una LaFerrari e una SF90”. Una passione, quella per le auto, che ama condividere con i figli ormai adulti. Il figlio Khaled sta facendo carriera nell’azienda di famiglia e, a 26 anni, già partecipa alle gare Challenge, e vince. La figlia ventiquattrenne Sarah ha conseguito un master in Inghilterra. Entrambi prendono volentieri in prestito le auto dal garage del papà.