Segna la nomina di Direttore Sportivo di Franco Gozzi, anche Capo dell’Ufficio Stampa

Sulla nuova 312 F1-68 erano Chris Amon, Andrea de Adamich e Jacky Ickx. I risultati erano alterni ma le innovazioni tecnologiche costanti, e la prima vittoria arrivava con Ickx in Francia, sotto la pioggia, che non bastava però a ribaltare le classifiche, che vedevano la Ferrari non competitiva quanto squadre come la Lotus o la Brabham. Un’altra stagione da archiviare in fretta.