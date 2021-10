Nella stagione che segna il ritorno al motore V12 la Ferrari continua a produrre anche monoposto per altre formule, una politica aziendale che mette a dura prova il personale tecnico.



Così viene allestita una vettura destinata al lontano campionato della Tasmania che si svolge sui circuiti della Nuova Zelanda. Questa macchina deriva ovviamente dalla esperienza fatta con la monoposto di F1 col motore posteriore a 6 cilindri che tuttavia presenta caratteristiche diverse da quelle della vettura citata in particolare per quanto riguarda le dimensioni del motore. Ed è curioso ed interessante che per un solo esemplare sia stato prodotto un foglio dati specifico per questo modello su carta con il logo Dino. Tra le caratteristiche citate ci sono le ruote fuse in lega leggera che sostituivano in quell’epoca le tradizionali ruote Borrani a raggi. Questa vettura è rimasta in Tasmania dove è stata utilizzata ed è tuttora esistente.