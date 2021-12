Ritirarsi la Lancia nel 1955, la Ferrari ne eredita il materiale presentando in pista la D50 modificata per il 1956 e, soprattutto, un pilota come Fangio.



L’argentino riporta il titolo iridato a Maranello al termine di una stagione tiratissima. Tre sono i successi conquistati da Fangio, che si laurea campione grazie all’altruismo di Collins (due vittorie): l’inglese gli cede la macchina a Monza nell’ultima gara, consentendogli di arrivare secondo e di rintuzzare l’attacco di Stirling Moss. La macchina (progettata per la Lancia da Jano che ne proseguirà la messa a punto in Ferrari) si caratterizza per i due cassoni laterali destinati in origine a contenere la benzina, ma poi ridotti alla sola funzione di carenature delle ruote. Possiede anche un telaio a traliccio dove il motore fa parte della struttura resistente.