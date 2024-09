Prove libere 2: Carlos terzo, Charles 18°

Carlos Sainz ha ottenuto il terzo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Charles Leclerc è invece finito contro le barriere in curva 4 dopo un terzo del turno dovendo abbandonare la propria SF-24.

31 giri. A inizio sessione entrambe le Ferrari sono andate in pista con gomme Medium con le quali Sainz ha ottenuto 1’19”048, mentre Charles ha stabilito un 1’19”286 destinato a rimanere il suo tempo di riferimento. Il monegasco è infatti finito contro le barriere in curva 4 dovendo abbandonare la vettura in pista dopo otto tornate costringendo la direzione gara a esporre la bandiera rossa. Alla ripresa Sainz è tornato in pista con gomme Soft ottenendo 1’18”185. La parte finale del turno è stata interamente dedicata ai long run. Per lui nel complesso 23 giri completati.