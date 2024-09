Gran Premio d'Ungheria 2024 di Franky Vartuli

Franky Vartuli nasce a Vibo Valentia nel 1996. Esordisce come fumettista sugli antologici “Mostri” e “Alieni”, editi da Bugs Comics, e sulle pagine di “Orfani: Sam – Cuore di drago” per Sergio Bonelli Editore; partecipa con un’illustrazione al libro collettivo “Nessun Rimorso – Genova 2001-2021”, edito da Coconino Press; nel 2024 esordisce in Francia con la bande dessinée “Ce que je sais de Rokia”, scritta da Quitterie Simon ed edita da Futuropolis; nello stesso anno realizza e produce “Il cantico delle braci”, opera prima del collettivo Ragdoll - Fumetti scomposti.