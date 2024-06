Prove libere 3: settimo e ottavo posto per Charles e Carlos

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il settimo e l’ottavo posto nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria in vits adelle qualifiche delle ore 16 locali.

57 giri. I due hanno iniziato il lavoro con gomme Medium usate con le quali il monegasco ha ottenuto 1’19”565, mentre lo spagnolo ha fermato i cronometri a 1’20”345. Entrambi hanno poi caricato carburante rimanendo con gli stessi pneumatici e completando ulteriori 17 tornate in configurazione gara. Nel finale sia Leclerc che Sainz hanno montato gomme Soft per simulare la qualifica ottenendo rispettivamente 1’18”190 e 1’18”234. Per Charles 28 i giri completati, uno in meno di Carlos.