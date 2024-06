Race recap: settimo e ottavo posto per Charles e Carlos

Ci sono 50 gradi sull’asfalto, mentre l’aria è a 29. Charles parte con gomme Medium usate dalla sesta posizione; Carlos undicesimo con Soft nuove.

Partenza. Al via Guanyu Zhou si pianta e Charles sale quinto, mentre Carlos è una molla salendo da 11° a sesto.

Giro 15. Si ferma Carlos per passare a gomme Hard. Rientra 12°.

Giro 17. Si ferma anche Charles per passare a gomme Hard. Impiega 9.4 secondi e rientra 11°. Sainz sale nono.

Giro 19. Si ferma Daniel Ricciardo e così Carlos sale ottavo, mentre Charles decimo. Alla tornata successiva supera anche Lance Stroll e si prende la nona posizione.

Giro 21. Sosta ai box per Fernando Alonso che lascia spazio ai due ferraristi che ora sono settimo e ottavo.

Giro 25. Si ferma anche Sergio Perez che rientra tra le due Ferrari. Sainz è sesto, Leclerc ottavo.

Giro 27. Carlos cerca di attaccare la Mercedes di George Russell, ma è Sergio Perez a trarne vantaggio superando lo spagnolo, che torna settimo.

Giro 29. Si ferma anche Russell, i ferraristi salgono al sesto e settimo posto.

Giro 43. Si fermano Oscar Piastri e Sergio Perez. Ferrari quarta e quinta.

Giro 44. Stop per Charles che riparte con altre gomme Hard in settima posizione. Al giro seguente Carlos fa lo stesso e riparte in settima posizione alle spalle dei compagno di squadra.

Giro 46. Secondo stop per Russell, Ferrari sesta e settima, mentre arrivano 5 secondi di penalità per Leclerc aver superato il limite di velocità in pit lane.

Giro 66. Russell raggiunge Sainz e lo supera forte di gomme più fresche, e ora si avvicina a Leclerc dal quale gli basta stare a meno di cinque secondi per soffiargli la posizione.

Finale. Termina infatti proprio così: Charles settimo, Carlos ottavo.