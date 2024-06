Prove libere: Charles e Carlos secondo e ottavo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e l’ottavo tempo nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas.

49 giri. Charles e Carlos hanno iniziato la sessione con gomme Hard con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’38”224 e 1’38”530. Rientrati ai box, i due sono tornati in pista con gli stessi pneumatici con i quali Sainz è sceso a 1’37”942. Nella parte finale del turno su entrambe le SF-23 sono state montate gomme Soft con le quali i due piloti hanno centrato i rispettivi tempi di riferimento in 1’36”068 per il monegasco e 1’36”533 per lo spagnolo, che ha perso circa tre decimi nell’ultimo settore. Leclerc ha percorso 24 giri, Sainz 23.