Sprint recap: Charles terzo, Carlos sesto

Ad Austin va in scena la gara Sprint: 19 i giri da percorrere al Circuit of the Americas. L’aria è a 33 gradi, l’asfalto a 34.

Partenza. Al via Charles scatta benissimo e affianca Max Verstappen che lo stringa all’interno della prima curva. Il monegasco viene attaccato da Lewis Hamilton che si prende la seconda posizione, mentre Carlos scatta bene con le sue gomme Soft salendo in quarta posizione.

Giro 10. Carlos deve subire l’attacco da Lando Norris che sale in quarta posizione.

Giro 11. Carlos, che ha gomme Soft, comincia a soffrire un po’ di degrado. Sergio Perez lo supera per la quinta posizione. Charles sempre terzo.

Giro 13. George Russell raggiunge Carlos, ma lo spagnolo sa che l’inglese ha 5 secondi di penalità. Il pilota della Mercedes attacca in curva 1, ma Sainz risponde e gli ritorna davanti.

Finale. Non accade più nulla. Charles chiude terzo, Carlos sesto, e Ferrari recupera un punticino a Mercedes nella classifica costruttori.