Race recap: Carlos quarto, Charles sesto

Va in scena il Gran Premio degli Stati Uniti. Al Circuit of the Americas ci sono 30 gradi, l’asfalto è a 41.

Partenza. Al via Charles non ha uno scatto perfetto e così Lando Norris prende la prima posizione sul monegasco. Grande scatto di Carlos che supera Lewis Hamilton e sale in terza posizione.

Giro 4. Hamilton supera Carlos che alla tornata successiva viene superato anche da Max Verstappen.

Giro 6. Hamilton supera anche Charles.

Giro 11. Gran duello tra Charles e Verstappen. L’olandese prende la posizione al monegasco.

Giro 16. Verstappen si ferma a cambiare le gomme. Charles e Carlos salgono al terzo e quarto posto.

Giro 17. Si fermano Norris e Sainz. Carlos rientra ottavo con un nuovo treno di Medium, mentre Charles è secondo.

Giro 20. Carlos supera Daniel Ricciardo e approfitta sella sosta ai box di Pierre Gasly per salire sesto.

Giro 21. Si ferma anche Hamilton. Charles è al comando.

Giro 22. Sosta per Russell, Carlos quinto.

Giro 23. Si ferma anche Charles per gomme Hard e torna in pista sesto.

Giro 34. Norris si ferma per la seconda volta. Charles sale quinto.

Giro 35. Stop per Carlos che riparte con Hard. Rientra settimo, mentre Charles sale terzo.

Giro 38. Si ferma Perez per il cambio gomme e Carlos sale sesto e a metà giro scavalca anche Russell per la quinta posizione.

Giro 39. Hamilton ai box, Charles guida per un giro, poi deve cedere la prima posizione a Verstappen. Alla tornata successiva Leclerc viene sorpassato anche da Norris.

Giro 43. Hamilton raggiunge e supera Charles.

Giro 50. Carlos supera Charles per la quarta posizione.

Giro 53. Perez supera Charles che scivola sesto.

Finale. Non succede più nulla: Carlos chiude quarto, Charles è sesto. Nella lotta per il secondo posto Ferrari perde quattro punti da Mercedes.