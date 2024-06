Gran Premio degli Stati Uniti 2023 di Paolo Villanelli

Paolo Villanelli, nato a Roma nel 1987, si è laureato in Economia e Management presso la Roma Tre prima di completare i suoi studi alla Scuola Internazionale di Comics. È membro del Baby Ruth Studio.

La sua carriera nel fumetto è iniziata nel 2014 con una breve storia in Hellraiser: Bestiary #5. Villanelli ha collaborato con la IDW come disegnatore e cover artist dal 2014, su titoli come “G.I. Joe: A Real American Hero”, “Action Man”, e “Optimus Prime”. Ha inoltre realizzato le copertine di vari titoli, tra cui “G.I. Joe”, “Action Man”, “TMNT”, “G.I. Joe vs. Street Fighter”, “First Strike” e “Rom vs. Transformers: Shining Armors”.

Dal 2016, collabora con Marvel Comics, su titoli come “Squadron Supreme”, “Guardians Of Infinity”, “Deadpool”, “Rogue One: A Star Wars Story”, e “Generations: the Marvels”.