Prove libere 1: Carlos e Charles terzo e undicesimo

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il terzo e l’undicesimo tempo nella

prima sessione di libere del Gran Premio di Spagna al Circuit de Barcelona-Catalunya.

57 giri. Carlos e Charles hanno iniziato il turno con gomme Hard con le quali hanno ottenuto 1’15”899 e 1’16”094. I due sono quindi passati alla mescola Medium con la quale Sainz ha ottenuto 1’14”572, mentre Leclerc si è lanciato ma non ha potuto far segnare alcun tempo a causa di una bandiera rossa innescata da Fernando Alonso. Alla ripresa il monegasco ha ottenuto 1’15”434. Nel finale di sessione entrambe le vetture hanno girato con carburante a bordo e gomme Medium. Carlos ha percorso un totale di 31 giri, cinque in più del compagno di squadra.