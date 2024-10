Prove libere 2: Charles e Carlos secondo e terzo

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il secondo e il terzo tempo con, rispettivamente, Charles Leclerc e Carlos Sainz nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore sul circuito di Marina Bay.

55 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’31”665 e 1’31”930. I due sono poi passate alla mescola Soft con la quale Leclerc ha centrato il secondo tempo con 1’30”785 e Carlos ha ottenuto 1’31”356, terzo miglior riscontro. Con ancora metà del turno a disposizione i due sono quindi tornati alle gomme Medium di inizio turno caricando carburante per girare in configurazione gara. Nel complesso Leclerc ha percorso 28 giri, uno in più di Sainz.