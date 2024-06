Quali recap: Carlos ancora in pole, Charles terzo

Sono le 20 locali, ci sono 30 gradi, 35 sull’asfalto. Si parte per le qualifiche del Gran Premio di Singapore sul circuito di Marina Bay.

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft. Al primo tentativo il monegasco ottiene 1’32”523, momentaneo miglior tempo, mentre lo spagnolo fa segnare 1’32”965. Al secondo tentativo entrambi si migliorano: Sainz centra 1’32”339, Leclerc 1’32”406. I due piloti rientrano al box per montare un nuovo set di Soft dato che la pista sta evolvendo come da aspettative. Mentre sia Carlos che Charles stanno migliorando Lance Stroll finisce contro le barriere e innesca la bandiera rossa. Le posizioni non cambiano più e i ferraristi passano il turno con il settimo e il decimo tempo.

Q2. Le due Ferrari scendono in pista con gomme Soft parzialmente usate dal Q1. Carlos ottiene 1’31”893, mentre Charles ferma i cronometri a 1’32”150. I due tornano in pista e si migliorano: lo spagnolo passa il turno in 1’31”439, miglior tempo, Charles, che deve alzare il piede a causa di una bandiera gialla, non va oltre un 1’32”012 che vale comunque il passaggio al Q3.

Q3. Due set di gomme Soft nuove per entrambi i piloti. Al primo tentativo Carlos ottiene 1’31”170, Charles 1’31”421. Al secondo si migliorano entrambi. Sainz però è l’unico che va sotto l’131” e si prende la pole in 1’30”984, mentre Charles ottiene 1’31”063, terzo a sette millesimi da George Russell.