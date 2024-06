Race recap: Carlos completa l’opera: è vittoria. Charles quarto

Si corre il 14° Gran Premio di Singapore, nell’aria ci sono 30 gradi, 35 sull’asfalto. Carlos monta gomma Medium, Charles ha la Soft.

Partenza. Al via Sainz tiene la testa mentre Leclerc sfrutta le sue Soft per saltare davanti a George Russell. Ferrari prima e seconda.

Giro 15. Dopo un quarto di gara si procede, come spesso già visto a Singapore, a velocità di crociera. Sempre primo e secondo posto per le Ferrari.

Giro 20. Safety Car per detriti in pista persi dalla Williams di Logan Sargeant. Si fa un doppio. Carlos rimane al comando, mentre Charles deve attendere per colpa di una Mercedes che rientra. Torna in pista sesto dietro anche a Max Verstappen e Sergio Perez che non si sono fermati. Entrambe le Ferrari sono con gomme Hard.

Giro 23. Al restart Charles attacca Lando Norris ma per evitare uno scontro viene superato da Lewis Hamilton.

Giro 25. Charles supera Perez per la sesta posizione.

Giro 28. Il monegasco supera anche Verstappen e sale quinto.

Giro 44. Si ferma Esteban Ocon. Virtual Safety Car e si fermano le due Mercedes. Carlos in testa davanti a Norris e Leclerc.

Giro 54. Russell con gomme Medium nuova raggiunge Charles e lo scavalca per il terzo posto, imitato poco dopo da Hamilton. Leclerc è quinto.

Giro 58. Negli ultimi giri Russell ed Hamilton si riportano su Norris e Sainz, ma lo spagnolo aiuta il pilota della McLaren con il DRS così da rendere più difficile il sorpasso alle Mercedes.

Giro 62. Russell finisce contro le barriere, mentre Carlos tiene a bada Norris fino alla bandiera a scacchi precedendo Norris e Hamilton. È vittoria, la seconda della carriera per lui.