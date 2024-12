Quali recap: Charles sesto, Carlos contro le barriere

Condizioni di pioggia intensa per la qualifica del Gran Premio di San Paolo, rinviata ieri per l’acquazzone che si è abbattuto sul circuito di Interlagos e poi per il sopraggiungere dell’oscurità. La temperatura dell’aria è 20 gradi, quella dell’asfalto 23.

Q1. Le vetture si incolonnano all’uscita dei box perché si teme che la pioggia possa aumentare di intensità nel corso della sessione. Tutti vanno in pista con gomme da bagnato estremo. Carlos comincia facendo segnare 1’31”337, Charles con un 1’32”986. Lo spagnolo al secondo tentativo scende a 1’31”048, mentre Leclerc si mette in seconda posizione con 1’29”839. Subito dopo il passaggio sul traguardo del monegasco la sessione viene sospesa con bandiera rossa per l’uscita di pista di Franco Colapinto in curva 3. Alla ripresa c’è molta acqua in pista anche se la pioggia è diminuita di intensità. Carlos si migliora e scende a 1’30”904 e poi a 1’30”303. Entrambe le Ferrari avanzano al Q2.

Q2. Ancora gomme da bagnato estremo per tutti tranne che per Oscar Piastri. Quelle di Charles sono usate, mentre Carlos le ha nuove e inizia con 1’29”406. Leclerc segna 1’29”332 poi entrambe le SF-24 entrano al box per passare a gomme Intermedie. Purtroppo Carlos, mentre cerca di mandare in temperatura le gomme, perde il controllo della vettura tra curva 1 e 2 e finisce contro le barriere danneggiando il posteriore della sua monoposto e causando la sospensione della sessione. Si riparte con poco meno di sei minuti a disposizione: Charles scende a 1’26”097 e si qualifica, mentre Lance Stroll porta alla chiusura anticipata di questa fase finendo contro le barriere a curva 3 e causando l’ennesima sospensione.

Q3. Tutte le nove macchine in pista nel Q3 montano gomme Intermedie: Leclerc comincia con 1’26”018 e non riesce a completare il secondo giro perché Fernando Alonso finisce contro le barriere in curva 11 e causa una nuova bandiera rossa. Nemmeno il tempo di ripartire ed è di nuovo tutto sospeso per la violenta uscita di pista di Alex Albon in curva 1. C’è, di fatto, solo un tentativo a disposizione: Charles si migliora ma non basta e in 1’24”525 è sesto.