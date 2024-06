Un sabato da cinque punti caldissimi

La Scuderia Ferrari ha raccolto cinque punti nell’ultima Sprint della stagione grazie al quinto posto di Charles Leclerc e all’ottavo di Carlos Sainz. Il monegasco è stato in grado di recuperare due posizioni, mettendo a segno un prezioso sorpasso ai danni della Mercedes di Lewis Hamilton, mentre il suo compagno di squadra è riuscito a rimontarne una entrando in zona punti.

La gara. La squadra ha deciso di scarificare parzialmente il risultato della Sprint scommettendo sulla gara di domani fin dallo Shootout del mattino, quando Leclerc ha rinunciato a usare l’unico treno di gomme Soft nuovo a disposizione nella fase finale della sessione di qualifica. Alla partenza sulle SF-23 di Charles e Carlos sono state montati due set usati della mescola più tenera con l’obiettivo non scontato di farle durare fino alla fine. Al via entrambi i piloti sono riusciti a scavalcare l’AlphaTauri che avevano davanti, Yuki Tsunoda per Charles, Daniel Ricciardo per Carlos; da quel momento in poi è iniziato un importante lavoro di gestione del pacchetto gomme-vettura considerate le altissime temperature in pista (54 gradi al via). Il più impegnato è stato Sainz, che ha dovuto lottare con il coltello fra i denti ingaggiando un duello spettacolare con Ricciardo e Oscar Piastri. Charles ha invece avuto vita leggermente più facile e nei giri finali ha raccolto i frutti del proprio lavoro raggiungendo e scavalcando la Mercedes di Hamilton per la quinta posizione.

71 giri domani. La squadra ha lavorato per fare in modo che le scelte fatte oggi paghino i loro dividendi nella gara di domani: da percorrere ci saranno 71 giri e Charles si schiererà dalla prima fila, al fianco della pole di Max Verstappen. Carlos scatterà invece dalla settima piazzola al fianco di George Russell. Il via è previsto alle ore 14 locali (18 CET).





