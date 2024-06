Leclerc: “Interlagos tra le piste più belle della stagione”

Charles Leclerc si è presentato nel paddock di Interlagos dopo aver completato una visita molto speciale, alla Ayrton Senna Foundation, dove ha incontrato la sorella del campione paulista Viviane. A questo momento speciale il monegasco ha dedicato le sue prime parole nel corso della conferenza stampa FIA: “Da sempre Ayrton è il mio idolo. Non ho avuto la fortuna di vederlo correre, ma grazie a mio padre sono cresciuto nel suo mito, per cui è stato molto bello poter incontrare Viviane e vedere tanti suoi oggetti, come il casco e il cappellino blu, che sono ormai leggendari”.

Prospettive. Dopo due pole position di fila Charles già domani andrà in qualifica per provare la tripletta, dal momento che questo weekend per l’ultima volta va in scena il formato Sprint: “Ovviamente riuscire a conquistare un’altra pole mi farebbe piacere – ma sarebbe anche più importante conquistare un grande risultato in gara, quando si assegnano i punti. Purtroppo è proprio a livello di passo gara che siamo più vulnerabili in questa stagione. Abbiamo imparato molto su come gestire la nostra vettura, ma resta ancora del lavoro da fare per fare in modo da curare questa debolezza, anche pensando alla prossima stagione”.

Pista. Leclerc ha parlato anche della pista: “Senz’altro è una delle più belle della stagione, dove i sorpassi sono possibili e le gare sono molto divertenti. Non vedo l’ora di salire in macchina”, ha concluso.