Va in scena a Lusail l'ultimo weekend sprint della stagione

FERRARI STATS

GP disputati: 1096

Stagioni in F1: 75

Debutto: Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie: 248 (22.63%)

Pole position: 253 (23.08%)

Giri più veloci: 263 (24.02%)

Podi: 826 (25.12%)

FERRARI STATS GRAN PREMI DEL QATAR

GP disputati: 2

Debutto: 2021 (C. Sainz 7th; C. Leclerc 8th)

Vittorie: 0

Pole position: 0

Giri più veloci: 0

Podi: 0





TRE DOMANDE A... FABIO BELLOSI

Vehicle Assembly Manager

1. Quali sono le sfide che il circuito del Qatar pone dal punto di vista della meccanica della vettura?

Questa gara è estremamente impegnativa sia per le caratteristiche del tracciato che per le condizioni di caldo estremo tipiche del clima desertico. È necessario curare nei minimi dettagli tutto ciò che riguarda il raffreddamento, come motore e freni. Inoltre, il circuito di Lusail rappresenta una sfida anche dal punto di vista strutturale per le sollecitazioni che le vetture ricevono in pista, sia per il telaio che per la gestione delle gomme.

2. Da un punto di vista fisico, quali sono gli aspetti più impegnativi delle ultime due gare della stagione nel Golfo Persico e come vi state organizzando per affrontarli?

In queste ultime due gare è fondamentale mantenere alta la concentrazione, perché a fine campionato è più facile perdere il focus mentale. A livello fisico, affrontiamo un cambio di fuso orario significativo e passiamo dalle temperature molto basse di Las Vegas ai valori estremamente alti del Qatar. Riposare bene (per quanto possibile) e adattarsi rapidamente ai nuovi ritmi è essenziale per performare al meglio e ci siamo organizzati a livello logistico per fare in modo di consentire alla squadra di sfruttare al massimo i primi giorni della settimana per tirare un attimo il fiato.

3. Ci racconti come ci si sente a rappresentare la Scuderia Ferrari HP in giro per il mondo?

Beh... senza dubbio c’è un grande senso di onore e orgoglio, ma anche una profonda responsabilità nel rappresentare un marchio così prestigioso e tutte le persone che lavorano senza sosta per questa squadra. Siamo ambasciatori del marchio e ne siamo incredibilmente fieri.



Profilo

Fabio Bellosi

Nazionalità: italiana

Nato: il 29/04/1978

A: Lugo di Romagna (Ravenna)





GRAN PREMIO DEL QATAR: NUMERI E CURIOSITÁ

75. I km di lunghezza della metro di Doha, che vanta il record mondiale per il sistema più grande senza conducente. Il design avanzato dei suoi 110 treni la rende unica. È divisa su tre linee (rossa, verde e oro) ed è stata aperta nel 2019.

86,7. L’indice di sicurezza, su 100 punti, del Qatar, che secondo l'ultimo indice di criminalità di Numbeo (2023) ne fa il Paese più sicuro del mondo. Gli Emirati Arabi Uniti sono al secondo posto in questa speciale classifica.

97. Le barche disponibili per effettuare una breve crociera sulla Corniche di Doha. Queste crociere sono famose per il loro fascino culturale e le viste panoramiche sullo skyline della città. Si va dalle barche tradizionali in legno agli yacht di lusso privati, dai motoscafi ai taxi d'acqua che portano fino a località come The Pearl-Qatar e 974 Beach. Le più affascinanti sono però le grandi barche in legno con tante luci, la musica alta e i cuscini colorati sulle panche di legno.

103. I metri di altitudine del rilievo più alto del Qatar, chiamato Qurain Abu al-Bawl. Il Paese del Golfo Persico è infatti il secondo più piatto del mondo, alle spalle solamente delle Maldive, che ha come punto più alto il monte Villingili, sull’atollo di Addu, con i suoi cinque metri di altitudine. Al terzo posto c’è la Danimarca con i 171 metri del monte Møllehøj.

1000+. Il numero approssimativo dei negozi del Souq Waqif di Doha. Si tratta di un vivace mercato tradizionale con negozi che offrono una vasta gamma di articoli come spezie, tessuti, artigianato, gioielli, profumi e souvenir. È noto per il suo labirinto di vicoli pieni di venditori e bancarelle. Oltre allo shopping, il souq ospita numerosi ristoranti, caffè e attrazioni uniche come il Falcon Souq, dedicato alla falconeria, e l'Art Center, importante galleria d’arte, che lo rendono un importante polo culturale e commerciale di Doha.