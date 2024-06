Venerdì in salita

Giornata difficile per la Scuderia Ferrari, quella delle qualifiche del Gran Premio del Qatar andate in scena sotto le luci artificiali del circuito di Lusail. Nella gara che prenderà il via domenica alle 20 locali (19 CET) Charles Leclerc partirà dalla quinta posizione, mentre Carlos Sainz scatterà 12° dalla sesta fila dello schieramento dopo essere rimasto escluso in Q2 per una manciata di millesimi.



Q2. Dopo aver superato senza problemi la prima fase, Charles e Carlos hanno affrontato il Q2 con un treno di gomme Soft usate prima di passare a un set nuovo. Leclerc ha superato il turno con il settimo tempo, mentre Carlos ha faticato a trovare il giusto feeling con la sua SF-23 al punto da restare escluso, seppure ad appena 31 millesimi dal decimo posto di Valtteri Bottas.



Q3. Leclerc è invece arrivato in Q3 con due treni di Soft nuove ma al primo tentativo ha dovuto abortire il giro a causa di un errore alla fine del primo settore, ottenendo un tempo poco significativo quando si è lanciato di nuovo alla tornata successiva. Rientrato al box, il monegasco ha dato il massimo con il secondo set centrando un 1’24”424, inizialmente valido per la settima posizione ma poi divenuto quinto una volta che i tempi di entrambi i piloti McLaren sono stati cancellati per il mancato rispetto dei limiti della pista.



Sabato Sprint. La giornata di domani sarà dedicata alla Sprint: alle 16 locali (15 CET) andrà in scena lo Shootout che assegnerà le posizioni sulla griglia – si tratta di una qualifica con le varie fasi più brevi e con mescola obbligatoria, Hard in Q1, Medium in Q2 e Soft in Q3 – mentre la corsa, sulla distanza di 19 giri, andrà in scena alle 20.30 (19.30 CET). Questa gara – con punti da 8 a 1 assegnati ai primi otto classificati – sarà anche utile a raccogliere informazioni in vista del Gran Premio di domenica dato che nell’unica sessione di prove libere a disposizione non c’è stato modo di effettuare dei veri e propri long run.



Domenica. In vista del Gran Premio, Charles potrà contare sul vantaggio di partire dalla parte pulita della pista, che nel 2021 fece molta differenza considerato quanta sabbia c’è fuori dalla traiettoria ideale sul rettilineo dei box. Il monegasco avrà come obiettivo lottare con i diretti rivali di questa stagione, mentre Carlos sarà chiamato a una gara in rimonta con l’ambizione di portare a casa un buon piazzamento in zona punti.

Charles Leclerc #16

In Q3 ho dovuto abortire il mio primo tentativo dopo essere finito largo in curva nel primo settore e così mi è rimasto solo un giro per ottenere un tempo competitivo. Oggi non è stato per niente facile far lavorare bene le gomme: al primo giro lanciato, infatti, soprattutto le posteriori non rispondevano come ci aspettavamo e la situazione migliorava solo quando si continuava a spingere, cosa che in qualifica non è certo l’ideale. Da qui a domani lavoreremo sodo per trovare il passo che ci è mancato oggi.

Carlos Sainz #55

È stato un venerdì complicato: fin dall’inizio ho faticato con il bilanciamento della vettura e in qualifica non sono riuscito a trovare il giusto grip. Ovviamente non posso essere contento ma vediamo cosa riusciamo a fare domani nella Sprint. Spero che riusciremo a ribaltare un po’ la situazione nella gara breve e che domenica saremo in grado di dare battaglia e recuperare terreno.

Frédéric Vasseur - Team Principal

Purtroppo il risultato di oggi non ci coglie troppo di sorpresa: sapevamo che questa pista non è particolarmente adatta alle nostre monoposto. Inoltre abbiamo avuto dei problemi di gestione del pacchetto vettura visto che non siamo riusciti a far lavorare bene le gomme Soft specialmente nel primo settore.

Nel suo unico tentativo in Q3 Charles ha fatto il massimo, mentre Carlos è rimasto escluso per pochissimo a fine Q2 e ha anche avuto qualche problema con i limiti della pista che gli hanno reso la vita più complicata del previsto. Questo è un tema che potrebbe tornare d’attualità anche in gara, soprattutto se dovesse esserci vento a raffiche.

Domani abbiamo un’altra qualifica, in programma nelle ore più calde della giornata, e la Sprint ci darà modo di acquisire informazioni sul passo gara con la pista in condizioni similari a quelle che troveremo domenica nel Gran Premio.