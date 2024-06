Carlos: “Vogliamo continuare con questo livello di prestazione”

Carlos Sainz è arrivato carico nel paddock di Lusail dopo essere stato protagonista del match all-star alla Ryder Cup di Roma: “Mi sono divertito moltissimo, adoro il golf e poter incontrare così tanti protagonisti di questo sport è stato molto speciale. Mi ha aiutato a ricaricare le batterie dopo la doppietta Singapore-Giappone e ora sono pronto a dare il meglio qui in Qatar”.

Obiettivo costanza di prestazione. Lo spagnolo ha ammesso che non si aspettava temperature tanto alte: “Ricordavo giornate molto calde e serate più fresche, ma in questo periodo dell’anno il calore rimane elevato anche di notte e il tasso di umidità è altissimo. Comunque è così per tutti per cui siamo pronti a batterci ad armi pari dal punto di vista fisico”. Torna anche la Sprint: “Il formato mi piace – ha ammesso Carlos – anche se indubbiamente in questo caso rappresenta una sfida ulteriore dal momento che avremo una sola ora di prove libere per prendere confidenza con un circuito sul quale abbiamo corso una sola volta e su cui sono stati rifatti asfalto e cordoli. Tante incognite e poco tempo per prepararsi, per cui il lavoro di squadra farà la differenza. Nelle ultime gare siamo riusciti ad essere piuttosto costanti nelle prestazioni, senza errori e con esecuzioni ottimali. Dovremo continuare così anche questo weekend nonostante questa pista non sia, almeno sulla carta, particolarmente adatta al pacchetto che abbiamo a disposizione. Vediamo come andranno le cose quando metteremo le ruote sull’asfalto”.