Race recap: Charles quinto. Carlos impossibilitato a prendere il via

La gara della Scuderia Ferrari parte subito in salita dal momento che a causa di un problema con il fuel system Carlos Sainz non riesce nemmeno a schierarsi al via. Regolarmente in quinta posizione Charles Leclerc: 32 i gradi dell’aria, 34 sull’asfalto.

Partenza. Al via le due Mercedes si toccano e Charles guadagna la quarta posizione superando Lewis Hamilton e George Russell ma dovendo incassare il sorpasso da Oscar Piastri. Safety Car.

Giro 4. Si riparte. Charles resta quarto.

Giro 12. Charles si ferma per un set di gomme Medium ed esce 15°.

Giro 19. Lando Norris supera Charles che dopo la prima serie di soste è settimo, dietro anche a Valtteri Bottas e Lance Stroll che però sono fuori sequenza dopo essersi fermati in occasione della prima Safety Car.

Giro 22. Si fermano Bottas e Stroll, Charles sale quinto.

Giro 25. Si ferma di nuovo Leclerc per un treno di gomme Hard nuove. Riparte 14° in 2.3.

Giro 31. Leclerc supera Stroll per la decima posizione.

Giro 33. Il monegasco supera Bottas e anche Alonso. È sesto, quinto dopo lo stop di Guanyu Zhou.

Giro 44. Charles si ferma per montare un treno di Medium nuove e riparte settimo.

Giro 50. Quando si sono fermati tutti i piloti per l’ultima volta, Charles è quinto dietro a Russell.

Finale. Non accade più nulla. Charles raccoglie i dieci punti del quinto posto.