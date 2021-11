Race recap: Carlos settimo, Charles ottavo

Meteo: aria 27°; asfalto 29.

Partenza. Al via con le gomme Medium Carlos non ha un avvio perfetto e perde due posizioni da Max Verstappen ed Esteban Ocon. È settimo. Charles tiene la tredicesima posizione.

Giro 6. Charles supera Kimi Räikkönen per il 12° posto.

Giro 8. Sergio Perez supera Carlos.

Giro 13. Pierre Gasly si ferma per il cambio gomme, così Sainz sale settimo e Leclerc decimo.

Giro 15. Valtteri Bottas super Carlos, che è ora ottavo.

Giro 19. Perez si ferma, Sainz è settimo, Leclerc nono.

Giro 23. Si ferma anche Fernando Alonso e i ferraristi guadagnano un’altra posizione.

Giro 24. Anche Ocon si ferma. Carlos è Quinto davanti a Charles.

Giro 25. Pit stop Lando Norris. Sainz quarto, Leclerc quinto.

Giro 27. Charles viene superato da Alonso e Perez e si ferma per il cambio gomme subito dietro a Carlos. Gomme Hard per entrambi e stop da 2.2 per lo spagnolo e 2.4 per il monegasco. Le Ferrari sono al decimo e al tredicesimo posto.

Giro 30. Räikkönen si ferma e Leclerc sale 12°.

Giro 34. Foratura per Bottas che perde la posizione da entrambi i ferraristi che sono nono e undicesimo.

Giro 35. Si ferma Tsunoda, Leclerc è decimo.

Giro 36. Stop per Gasly, Ferrari ottava e nona.

Giro 49. Norris si ferma per il suo secondo stop a causa di una foratura e finisce dietro alle Ferrari. Carlos e Charles settimo e ottavo.

Bandiera a scacchi. Carlos è settimo, Charles ottavo. La Scuderia guadagna altri otto punti sulla McLaren. La differenza è ora di 39,5 punti.