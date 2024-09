Inizio in salita

Venerdì non facile a Zandvoort per la Scuderia Ferrari HP che ha raccolto meno dati del previsto dalle due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Olanda. Il turno della tarda mattinata è solo relativamente significativo a causa delle condizioni atmosferiche – con pioggia in apertura e forte vento per tutti i 60 minuti a disposizione –, mentre quello del pomeriggio ha visto solo Charles Leclerc in grado di completare il programma. Carlos Sainz è stato invece fermato da un problema al cambio dopo aver percorso sette tornate.

FP1. Alle 12.30 proprio Carlos è stato il primo dei due ferraristi a scendere in pista, con gomme da bagnato estremo, anche se è rientrato dopo due passaggi senza far segnare alcun tempo. Poco dopo è stato imitato da Charles che però ha piazzato un riferimento cronometrico: 1’26”111. A venti minuti dal termine la pioggia è cessata e l’asfalto ha iniziato ad asciugarsi, così Carlos ha ottenuto un buon 1’21”320 con gomme Intermedie. Negli ultimi dieci minuti, con la pista ormai da pneumatici slick, sia Sainz che Leclerc hanno montato gomme Medium con le quali hanno centrato rispettivamente 1’13”074 e 1’14”306, validi per il quarto e il tredicesimo posto. Nel complesso lo spagnolo e il monegasco hanno completato 15 giri ciascuno per un totale di 30.

FP2. Nel turno di metà pomeriggio, con vento intenso ma meno forte e cielo sereno, Charles e Carlos hanno iniziato il lavoro con un ulteriore treno di gomme Medium col quale hanno ottenuto 1’12”670 e 1’13”108, che è rimasto il crono di riferimento dello spagnolo a causa del problema al cambio che lo ha costretto a concludere anticipatamente la sessione. Leclerc è invece ripartito con gomme Soft con le quali ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’11”443, valido per la nona posizione, dopo aver dovuto abortire il primo tentativo a causa del traffico. Nell’ultima parte della sessione il monegasco è poi tornato sulle Medium delle prime tornate per girare in configurazione gara, un’operazione importante da fare oggi considerato che per domani è atteso il ritorno della pioggia, ma che domenica sono invece attese temperature più basse e cielo sereno.

Sabato. Domani la squadra tornerà a concentrarsi sulla preparazione della qualifica, specie se la pioggia prevista arriverà davvero. Alle 11.30 CEST è in programma l’ultima sessione di prove libere, mentre la qualifica andrà in scena alle 15.





Charles Leclerc #16



È stata una giornata dura, ma come era previsto direi. Non stiamo riuscendo a girare con il ritmo dei nostri rivali, anche se penso che la situazione sia migliore di quello che appare guardando la classifica dei tempi di oggi. Di sicuro c’è da lavorare per essere in condizione di poterci giocare la vittoria. Domani farò di tutto per ottenere il massimo in qualifica, ma i distacchi che stiamo osservando in questo momento sembrano troppo grandi per potersi inventare qualcosa di speciale. Se riusciremo a portarci a 2-3 decimi da chi è davanti forse potremo lottare per una buona posizione in griglia, altrimenti prevedo per noi un fine settimana piuttosto complicato.



Carlos Sainz #55





Oggi è stata una giornata complicata. Questa mattina, a causa del maltempo, abbiamo potuto fare pochi giri in condizioni davvero difficili. Durante la seconda sessione poi abbiamo avuto un problema al cambio nel primo run, e così oggi ho completato solo una manciata di giri. Domani cercheremo di sfruttare al meglio le ultime libere, così da raccogliere quante più informazioni possibili e fare quanti più giri possibile per trovare la giusta fiducia e ridurre il gap dalla vetta.