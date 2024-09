Prove libere 2: Charles nono, problemi per Carlos

Charles Leclerc ha ottenuto il nono tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, mentre Carlos Sainz è stato solo 19° dopo essere stato costretto a concludere il turno anticipatamente a causa di un problema al cambio.

38 giri. Carlos e Charles hanno iniziato con gomme Medium con le quali hanno ottenuto inizialmente 1’13”108 e 1’13”124. Il monegasco è quindi sceso a 1’12”670, mentre Sainz ha accusato il problema al cambio che lo ha costretto a concludere la sessione con sette giri all’attivo. Leclerc è invece ripartito con gomme Soft con le quali ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’11”443 dopo aver dovuto abortire il suo primo tentativo a causa del traffico. Charles nella seconda metà della sessione ha rimontato le gomme Medium dei primi giri per girare in configurazione gara, una necessità anche considerando il fatto che per domani è previsto il ritorno della pioggia e sarà dunque impossibile lavorare per domenica, quando sono attese condizioni di cielo sereno e temperature più basse. Charles ha completato 31 giri per un totale di squadra di 38.