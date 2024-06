Corsa in salita

Sabato complicato per la Scuderia Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda: Carlos Sainz ha infatti ottenuto il sesto tempo, mentre Charles ha chiuso nono dopo essere finito contro le barriere in Q3, quando stava cercando di assicurarsi una posizione nelle prime tre file. La pioggia ha condizionato la sessione che per due terzi è stata bagnata, salvo richiedere l’impiego delle gomme slick di mescola Soft nella fase decisiva per la pole, quando ormai la traiettoria principale era completamente asciutta.



Girare a oltranza. A inizio sessione tutti i piloti hanno montato gomme Intermedie iniziando a girare a oltranza, come sempre accade in questi casi. Sia in Q1 che in Q2 Carlos e Charles sono riusciti a passare il turno su una pista che sulla linea ideale si faceva sempre più asciutta.



Q3. Nell’ultima fase le condizioni hanno consentito di montare gomme Soft ma quasi subito Logan Sargeant ha innescato una bandiera rossa finendo contro le barriere. Carlos e Charles sono tornati in pista con otto minuti di tempo sul cronometro ma a quel punto ad essere tradito dall’asfalto, asciutto ma molto insidioso appena fuori dalla traiettoria ideale, è stato Leclerc che è finito contro le barriere in curva 9 danneggiando la sua SF-23. Il monegasco è rimasto con l’1’12”665 ottenuto al primo tentativo, valido per il nono posto. Nel finale, con quattro minuti a disposizione, Carlos ha avuto un unico vero e proprio tentativo nel quale ha ottenuto il tempo di 1’11”754 che gli è valso il sesto posto.



Obiettivo rimonta. Domani la Scuderia è attesa da una corsa non facile, nella quale sarà importante sfruttare ogni occasione che si presenterà, per cercare di recuperare posizioni. I sorpassi non sono facili, ma Carlos e Charles sono più che mai determinati a portare a casa un buon risultato.

Carlos Sainz #55

Finora la nostra performance in questo weekend non è stata eccezionale e sapevamo che quelle di oggi sarebbero state qualifiche difficili. Siamo riusciti ad accedere al Q3 e abbiamo messo insieme dei giri dignitosi che ci sono valsi la sesta posizione, anche se ovviamente non siamo dove vorremmo essere.

Anche domani non sarà affatto facile, ma faremo il massimo per portare a casa il miglior risultato possibile.

Charles Leclerc #16

Questo weekend è stato piuttosto difficile per noi fino a questo punto, perché abbiamo faticato con il bilanciamento della mia SF-23 fin dalla prima sessione di prove libere. Guarderemo con attenzione tutti i dati per cercare di migliorarla e renderla più prevedibile.

Non sarà una gara facile domani, visto che saremo chiamati a rimontare. Vediamo cosa sarà possibile portare a casa.

Frédéric Vasseur - Team Principal

È stata una qualifica molto intensa, come sempre quando si inizia a girare in condizioni di bagnato ma non piove più, quindi la pista evolve continuamente ed è importante essere sempre in pista. Carlos e Charles sono riusciti ad arrivare alla fase finale facendo molto bene in Q1 e Q2. In Q3, poi, l’asfalto era completamente asciutto ma le condizioni sono rimaste molto difficili: Carlos è riuscito a centrare un tempo interessante, mentre Charles ha commesso un errore ed è finito contro le barriere dopo essere finito fuori dalla traiettoria ideale che era asciutta. Purtroppo in questi casi può succedere.

Domani ci attende una corsa non facile, considerato quanto sono difficili i sorpassi qui e quanto sono ravvicinati i valori, ma nei long run abbiamo visto degli elementi che ci danno fiducia di poter recuperare posizioni.