Quali recap: Carlos sesto, Charles nono

Pista bagnata, ma non piove più a Zandvoort. Ci sono 17 gradi aria, 22 sulla pista.

Q1. Tutti i piloti montano gomme Intermedie e iniziano a girare in modo continuativo perché la pista evolverà costantemente. Carlos ottiene 1’21”321 e accede al Q2 con il quinto tempo. Charles ha qualche problema in più perché si ritrova nel traffico ma passa il turno in 1’22”019.

Q2. Alla fine del Q1 è piovuto di nuovo, quindi si continua a girare con gomme Intermedie. Quelle delle due Ferrari sono quelle con cui harles e Carlos hanno terminato la fase precedente. A cinque minuti dal termine Charles ha come miglior tempo 1’21”369, Carlos 1’22”439. Le due Ferrari si fermano per una Intermedia nuova, ripartono e si migliorano centrando il passaggio del turno. Charles passa per quinto con 1’19”600, Carlos per nono in 1’19”929.

Q3. Charles va in pista con gomme Intermedie, Sainz con le Soft. Il monegasco rientra subito per cambiare e imitare il compagno di squadra. Carlos ottiene 1’17”241, quindi la sessione viene interrotta con la bandiera rossa a causa del botto di Logan Sargeant contro le barriere in curva 2. La sessione riprende con otto minuti di tempo disponibile: le due SF-23 tengono gomme Soft. Leclerc ottiene 1’12”665, mentre Carlos non va oltre un 1’17”241 poco rappresentativo. Lo spagnolo si rilancia ma mentre sta per ottenere un tempo molto competitivo Charles finisce contro le barriere innescando un’altra bandiera rossa. Si riparte con quattro minuti a disposizione. Carlos, come gli altri, ha un unico vero e proprio tentativo: ottiene 1’11”754 che gli vale il sesto posto. Charles è nono nella classifica dei tempi.