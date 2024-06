Race recap: Carlos quinto, Charles ritirato

Si corre il GP d’Olanda a Zandvoort. C’è molto vento e non piove, ma i nuvoloni sono in agguato. La temperatura dell’aria è di 18°, quella della pista di 30°.

Partenza. Al via si mette a piovere fortissimo. Charles e altri piloti entrano per cambiare le gomme. Il monegasco perde molto tempo a causa del caos che si crea in pitlane. Al secondo giro entra anche Carlos e così al quarto giro la classifica vede Leclerc è quinto, Sainz settimo.

Giro 6. Alonso super Charles, che ha un piccolo danno all’ala anteriore.

Giro 9. Proprio per questo danno la squadra decide di scambiare le posizioni delle vetture. Ferrari sesta e settima.

Giro 11. Carlos entra ai box per tornare a gomme Soft. Il giro dopo è la volta di Charles che cambia anche l’ala anteriore. Lo spagnolo è quinto, il monegasco 13°.

Giro 14. Logan Sargeant finisce contro le barriere e innesca una Safety Car. Charles sale dunque al 12° posto.

Giro 22. Si riparte e si capisce che Charles ha anche problemi al fondo della sua SF-23. Il monegasco viene superato da Lewis Hamilton e scivola 13°. Poco dopo il monegasco subisce anche il sorpasso da Oscar Piastri.

Giro 30. Leclerc continua a faticare con la sua vettura danneggiata. Anche Nico Hulkenberg lo scavalca: è 15°.

Giro 36. Anche George Russell supera Charles. Poco dopo è la volta di Valtteri Bottas.

Giro 42. Carlos si ferma per un nuovo treno di gomme Soft e rientra 11°, mentre Charles conclude definitivamente la sua gara a causa dei danni sulla sua SF-23. Lo spagnolo beneficia delle soste degli altri per risalire la classifica.

Giro 46. Sainz supera Piastri e sale sesto.

Giro 48. Si ferma Pierre Gasly che, dovendo scontare una penalità di cinque secondi, perde la psozione da Carlos che sale quinto. Alla tornata successiva lo spagnolo passa anche Yuki Tsunoda e prende la quarta posizione.

Giro 50. Sosta lunga per Fernando Alonso, Carlos sale terzo.

Giro 52. Alonso si riprende la terza posizione.

Giro 60. Gasly supera Sainz per la quarta posizione.

Giro 61. Si rimette a piovere. Sainz passa a gomme Intermedie. Carlos è settimo ma risale presto al quinto posto.

Giro 64. Guanyu Zhou finisce contro le barriere. Bandiera rossa. Carlos in questo momento è sesto.

Si riparte. Si riprende dopo oltre mezz’ora, con gomme Intermedie e sette giri da percorrere. Carlos è quinto e rimane in quella posizione che era il massimo che si poteva raccogliere in questo weekend.