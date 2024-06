Carlos: “Fondamentale un venerdì senza intoppi”

La chiave per un Gran Premio di Monaco brillante va trovata al venerdì. Né è convinto Carlos Sainz che ne ha parlato con i media nella hospitality della Scuderia Ferrari HP nel paddock del Principato. “Prendere sempre più confidenza con la pista gestendo al meglio ogni minuto di prove libere è di fondamentale importanza qui, perché accumulare giri ti permette di abituarti ai muretti e alle barriere che bisogna sfiorare se si vuole ottenere un tempo competitivo”.

Tanti aspetti coinvolti. Carlos è fiducioso ma allo stesso tempo anche obiettivo: “In questa stagione non siamo i più forti nelle curve lente come eravamo diventati lo scorso anno, ma è vero che i valori tra noi, Red Bull e McLaren sono molto ravvicinati e probabilmente qui lo saranno anche di più. Credo che saremo davanti e che se facciamo tutto bene ci possiamo giocare delle buone chance” – ha detto – e quando dico ‘fare tutto bene’, intendo avere il giusto grip meccanico, azzeccare il miglior bilanciamento e riuscire a mettere correttamente in temperatura le gomme – ha concluso –. Abbiamo lavorato al simulatore preparandoci nei dettagli e sono convinto che se si mettono insieme tutti i pezzi del puzzle abbiamo delle possibilità. Ci serve però un venerdì senza intoppi”.