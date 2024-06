Race recap: Vince Charles, Carlos terzo

Va in scena il Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc parte dalla pole position, Carlos dalla terza posizione. L’aria è a 21 gradi, la pista a 48.

Partenza. Al via Charles tiene la prima posizione, mentre Oscar Piastri e Carlos si toccano. Carlos ha una foratura, mentre dietro Kevin Magnussen tampona Sergio Perez e innesca una bandiera rossa.

Seconda partenza. Si riparte dalle posizioni originali tre quarti d’ora dopo il primo via e si coglie l’occasione per cambiare le gomme. Ferrari e McLaren passano sulle Hard con le quali dovrebbe essere possibile andare fino in fondo. Le posizioni dei primi rimangono invariate.

Metà gara. Al giro 39 le posizioni dei primi dieci piloti in pista sono invariate. Charles guida su Piastri, Carlos e Lando Norris.

Finale. La gara è una noia meravigliosa. Finisce così: Charles vince il GP di Monaco, è il primo monegasco nella storia del Mondiale di Formula 1, Carlos è terzo.