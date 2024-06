Sprint Qualifying: Charles secondo, Carlos quinto

A Miami per la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami ci sono 28 gradi, mentre l’asfalto è a 49.

SQ1. Charles e Carlos vanno in pista come da regolamento con gomme Medium. Carlos inizia con 1’29”772, Charles invece ottiene 1’29”203. Si continua a girare e lo spagnolo centra 1’28”687, mentre Leclerc fa 1’28”654. All’ultimo tentativo Sainz ottiene 1’28”435, il monegasco 1’28”537 accarezzando il muro in uscita da curva 16. Entrambi passano il turno.

SQ2. Di nuovo in pista con gomme Medium. Charles al primo tentativo ottiene 1’27”977, mentre Carlos fa 1’28”318 che poi migliora in 1’28”262. Entrambi accedono alla fase decisiva.

SQ3. Per la fase finale si montano gomme Soft e ci si prepara per un unico giro lanciato. Charles è fantastico in 1’27”749 ed è secondo, Carlos centra 1’28”103 e si piazza quinto.