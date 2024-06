Quali recap: Charles e Carlos secondo e terzo

Qualifiche del Gran Premio di Miami. L’aria è a 29 gradi, la pista 49.

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft usate. Il monegasco ottiene 1’28”183, Carlos fa anche meglio in 1’28”159 e poi in 1’27”937. Leclerc monta un set di Soft nuovo con il quale si migliora in 1’28”097. Entrambi accedono al Q2.

Q2. Charles e Carlos montano gomme Soft nuove e ottengono rispettivamente 1’27”533 e 1’27”941, tempi utili per passare il turno.

Q3. Nell’ultima fase ci sono due set di gomme Soft nuove per Charles e Carlos. Al primo tentativo ottengono rispettivamente 1’27”382 e 1’27”455 e al secondo nessuno dei due si migliora. Finisce così: Leclerc domani scatterà secondo, Carlos terzo.