Charles: “L’atmosfera qui è speciale”

Charles Leclerc è entrato nel paddock del Miami International Autodrome con la divisa personalizzata per questo weekend, in Azzurro La Plata, e si è detto molto fiero di indossare questi colori che da tanto non si vedevano su una Ferrari o su un suo pilota: “Questo è uno dei miei colori preferiti – ha affermato il monegasco – e quindi sono molto felice di indossarlo. Certo, quando passi davanti a uno specchio e ti vedi in azzurro per un attimo pensi di esserti sbagliato vestiario…”, ha scherzato. “Ma ogni tanto cambiare ci sta – ha concluso – anche se una Ferrari non può che essere rossa, e come vedete la SF-24 rossa è rimasta anche se abbiamo aggiunto un po’ di azzurro e di blu qua e là oltre al logo del nostro nuovo title partner HP”.

Competitività. Essendoci ancora un weekend con il formato Sprint, Charles sa che sarà fondamentale massimizzare l’unica sessione di prove libere, in programma domani alle 12.30 locali (18.30 CEST): “Crediamo di avere imparato delle cose in Cina, sia sul piano della preparazione del giro secco che in termini di procedure di lavoro quando c’è una Sprint – ha detto Leclerc –, ma con questo formato sarà fondamentale e azzeccare tutto fin da subito per non partire ad handicap. Ci siamo preparati tanto, e non vedo l’ora di scendere in pista per una prima verifica sul lavoro della scorsa settimana”.