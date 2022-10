Prove libere 2: Charles settimo e poi contro le barriere, Carlos ottavo

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il settimo e l’ottavo tempo con Charles Leclerc e Carlos Sainz nella seconda sessione del Gran Premio di Città del Messico. Poco prima di metà turno il monegasco è finito contro le barriere in curva 7: la sua F1-75 ha riportato danni nella parte posteriore ma non ci saranno penalità in vista di domani.

47 giri. La sessione è stata disputata “alla cieca” dai piloti, che si sono messi a disposizione di Pirelli per testare le mescole in chiave 2023. Carlos, che ha completato 34 giri, ha ottenuto come miglior tempo 1’21”693, mentre Charles, prima dell’errore in curva 7, aveva fermato i cronometri a 1’21”618 con 13 passaggi all’attivo.