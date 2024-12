Prove libere 2: Carlos e Charles quarto e quinto

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il quarto e il quinto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas. Ancora una volta tutti i piloti in pista hanno faticato con il traffico, la pista sporca, una generale mancanza di grip e graining sui long run sul tracciato della Las Vegas Strip.

58 giri. Una volta ancora, sia Leclerc che Sainz hanno iniziato il turno su gomma Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’34”476 e 1’34”775. Passati alla mescola Soft, entrambi si sono migliorati: Carlos è sceso a 1’34”105, Charles invece, rallentato anche dal traffico, ha fatto segnare 1’34”313. Dopo una bandiera rossa causata da un problema alla vettura di Alex Albon, le Ferrari sono tornate in pista per girare con carico di carburante. Sia per Sainz che per Leclerc 29 i giri completati