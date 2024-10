Race recap: Trionfo di Charles, Carlos quarto

Non manca proprio nessuno all’Autodromo Nazionale di Monza. Il circuito straborda di tifosi dopo quella che è stata la qualifica più serrata della stagione. Fa tremendamente caldo, l’aria è a 34 gradi, l’asfalto a 54 eppure viene segnalato un 40% di possibilità di pioggia durante la gara.

Partenza. Al via dalla quarta e dalla quinta posizione Charles sale in seconda posizione approfittando di un errore di George Russell e della lotta intestina tra i due piloti McLaren alla Variante della Roggia. In testa c’è Oscar Piastri, poi Leclerc, Lando Norris e Carlos Sainz.

Giro 13. Lando Norris si ferma per passare a gomme Hard. Carlos è terzo.

Giro 14. Charles fa lo stesso. Rientra ottavo.

Giro 15. Stop anche per Piastri. Carlos in testa.

Giro 19. Si ferma anche lo spagnolo che torna in pista sesto dietro al compagno di squadra.

Giro 23. Si ferma Max Verstappen per un altro set di Hard. Charles quarto, Carlos quinto.

Giro 24. Anche Sergio Perez si ferma per il cambio gomme. Leclerc terzo, Sainz quarto.

Giro 32. Si ferma Norris per un nuovo set di Hard. Charles e Carlos secondo e terzo.

Giro 39. Si ferma Piastri. Leclerc al comando davanti a Sainz.

Giro 43. Piastri supera Carlos.

Giro 47. Norris supera Carlos.

Finale. Piastri rimonta su Charles ma non raggiunge il monegasco. Vince lui! Carlos è quarto.