Gran Premio d'Italia 2024 di Valeria Favoccia (Lux)

Nata nel 1988, questa talentuosa fumettista italiana è nota grazie a una vasta partecipazione a progetti editoriali di alto profilo. Ha contribuito a serie iconiche come “Doctor Who” e “Assassin's Creed” per Titan Comics, “Stranger Things” per Dark Horse Comics, “Mighty Morphin Power Rangers” per Boom! Studios e “Apex Legends” per Respawn Entertainment.



In collaborazione con Scott e Jack Snyder, ha co-creato “By A Thread”, la sua prima serie originale pubblicata su Comixology. Attualmente, sta lavorando alla serie a fumetti “Star Wars - The High Republic” per Dark Horse Comics.

Oltre al suo lavoro nel mondo del fumetto, è anche una talentuosa character designer, illustratrice di giochi da tavolo e un'insegnante appassionata presso "The Sign - Comics & Art Academy" di Firenze. È inoltre un grande Tifoso fin dall'infanzia.